Deux médailles d’or pour l’Algérie

Lors de la 3e journée des Gymnasiades scolaires arabes qui se déroulent à Beyrouth, l’élite algérienne scolaire de gymnastique a remporté hier quatre médailles (2 en or, 1 d’argent et 1 en bronze). Les médailles d’or ont été décrochées par Zakaria Bayou et par équipes.

Les gymnastes Athmane Bayou et Oussama Sidi Moussa ont décroché respectivement l’argent et le bronze. L’Algérie est présente à cette première édition avec 52 sportifs engagés dans trois disciplines (gymnastique, athlétisme et natation).

Les 15 nageurs algériens qui entreront en lice lundi rejoindront demain la délégation algérienne au Liban.