Deux dirigeants de l’ESM Boudouaou sous contrôle judiciaire

Réagissez

Cette affaire n’est que la partie visible de l’iceberg et révèle l’ampleur du mal qui ronge le fonctionnement de certains clubs sportifs.

La corruption et le détournement des biens publics touchent, dans la wilaya de Boumerdès, même le milieu sportif. La police a fait état, hier dans un communiqué, de l’arrestation du président de l’ESM Boudouaou et du trésorier du club pour une affaire liée au détournement de 8,9 millions de dinars. Les mis en cause ont été mis sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur près le tribunal de la circonscription pour «détournement et dilapidation de biens publics» et «fausses déclarations».

L’enquête des services de sécurité a été déclenchée suite à une plainte déposée par l’APC suite aux dépassements et pratiques suspectes relevés dans la gestion des fonds dudit club, précise la police. Le président de l’ESMB est soupçonné de ne pas avoir consulté les membres du bureau comme l’exige la loi dans les questions relatives aux dépenses du club. Pis encore, le concerné aurait continué à exercer ses fonctions et a retiré l’argent du compte du club même après le dépôt de sa démission auprès des services concernés, a-t-on ajouté dans le communiqué.

La police souligne en outre que certaines dépenses n’ont jamais été déclarées au commissaire aux comptes chargé d’établir les bilans financiers du club. En fait, cette affaire n’est que la partie visible de l’iceberg et révèle l’ampleur du mal qui ronge le fonctionnement de certains clubs sportifs de la wilaya. Un mal qui n’a jamais inquiété les services chargés du contrôle le sort de l’argent accordé pour les clubs sportifs et autres associations.

Certains présidents d’association, culturelles comprises, sont devenus influents et de grands affairistes grâce à cet argent mal contrôlé par les pouvoirs publics. D’où d’ailleurs les luttes acharnées que se livrent les candidats à la présidence des clubs sportifs et des associations lors du renouvellement de leurs bureaux exécutifs.

En plus des subventions qu’elles obtiennent de la part des communes, les associations bénéficient annuellement d’importantes aides de la part de l’APW et des directions de wilaya auxquelles elles sont rattachées. Mais rares sont celles qui activent sur le terrain. La wilaya compte plus de 10 000 associations, mais la plupart fonctionnent avec quelques membres et ne se manifestent que lors de la répartition des subventions.