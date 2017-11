Désignation des entraîneurs des U21, U20 et U17

Réagissez

Le directeur des équipes nationales (DEN), Boualem Charef, a procédé à la nomination des entraîneurs des sélections nationales des U21, U20 et U17, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. La sélection algérienne des U21 sera dirigée par le DEN Boualem Charef, lui-même, il sera assisté de Hocine Abdelaziz. L’ancien entraîneur des gardiens de but de l’USMH et de l’USMB, M’hamed Hanniched, a été désigné comme entraîneur des gardiens de but. Charef va également chapeauter le travail qui sera effectué au niveau des autres catégories. La sélection U20 sera dirigée par Salim Seba et son assistant Hocine Achiou. Quant à la sélection U17, elle sera drivée par l’entraîneur Sofiane Boudjellal, alors que le technicien Boualem Charef sera le coordinateur. Le travail sera entamé incessamment par les différents staffs techniques pour préparer les prochaines échéances, notamment les éliminatoires des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et les qualifications de la CAN-2019.