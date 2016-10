Réagissez

Sitôt installée, la commission de désignation des arbitres subit-elle (déjà) des pressions ? Pourtant, on lui a tracé une ligne directrice de ne fuiter à quiconque (clubs ou arbitres) la moindre information au préalable, laquelle serait une concession.

Car les désignations de certaines rencontres d’élite ont fait et font l’objet de fuites, mais seulement entre acolytes. Qui tire les dividendes et en profite ? Pas plus tard que la saison passée et à un moment crucial donné, la démarche de ne rendre publique aucune désignation a été ordonnée et toute manœuvre ou tentative (sournoise) ne devrait être pardonnée. Par cette manière de faire, à qui veut-on plaire ou satisfaire ? Sinon, comment expliquer qu’un club aussi «lésé» par l’arbitrage a-t-il pu avoir le nom de l’arbitre avant l’arbitre lui-même ? Pas la peine de rappeler ce qu’a enduré ce club et surtout l’arbitre après que son nom fut divulgué les jours qui ont précédé le match, avant, pendant et particulièrement après sa (mauvaise) direction comme dilemmes et grands problèmes. Les initiés savent que c’est une vilaine tentation, particulièrement si cette «fuite» intervient quelques jours avant la compétition.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Ne faudrait-il pas, avant que les choses n’empirent, y mettre le holà ? La commission de désignation est-elle consciente qu’avec de tels procédés elle réveille certains mauvais réflexes et autres «démons», ou même faire sortir de sa cachette la bête immonde, en lançant des noms d’arbitres pour certains matchs à travers certaines colonnes en guise de ballons de sonde. Nulle intention de vouloir aborder ou mettre la chose sur l’exécrable corruption, toutefois, c’est le phénomène de la «concussion», inconnu pour certains, qui alimente les discussions. La commission qui a le pouvoir discrétionnaire de juger des comportements et agissements obéit à une démarche juste puisée d’un noble testament. Si, en revanche, elle donne des tuyaux pour que les «pressentiments» révélés précédemment se réalisent concrètement et réellement, elle fausse ses jugements et les autres raisonnements…