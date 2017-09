Des Usmistes confiants

Réagissez

L’USM Alger affrontera, aujourd’hui, à partir de 18 h 30, au stade du 5 Juillet d’Alger le club mozambicain du Ferroviario De Beira pour le compte du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

A l’aller, il y a une semaine, au Mozambique, les deux équipes s’étaient quittées sur le score d’un but partout. Les Usmistes, qui avaient ouvert la marque à la 63e minute par l’intermédiaire de Derfalou, tenaient le match en main jusqu’à l’avant-dernière minute durant laquelle le club hôte a réussi à égaliser (89’). Néanmoins, ce nul reste un bon résultat pour le représentant algérien. Un score vierge lui permettrait de se qualifier au prochain tour. Toutefois, quoique le groupe soit confiant, l’entraîneur Paul Put a mis en garde ses poulains, comme il l’a affirmé hier lors de la conférence de presse d’avant-match, contre tout excès de confiance. Tout peut arriver dans un match. En tout cas, joueurs et membres du staff espèrent une forte présence des supporters. L’opération de vente des billets a débuté hier. Et a priori, il y aura foule aujourd’hui. Côté effectif, l’entraîneur pourra compter lors de cette rencontre sur Amir Sayoud qui a purgé sa suspension (deux matchs). Mais il ne pourra pas aligner Yaya qui, même s’il a repris les entraînements, ne s’est pas encore totalement remis de sa blessure. Il faut rappeler que le club est en regroupement depuis mercredi dernier au Centre technique national de Sidi Moussa.

Un lieu qui lui permettra une meilleure concentration et qui lui offre une pelouse en gazon naturel pour les entraînements. Meziane et ses coéquipiers se sont, par contre, entraînés avant-hier, au stade du 5 Juillet. Hier, ils ont effectué leur dernière séance au CTN. En somme, tout a été fait pour que les Usmistes négocient au mieux ce rendez-vous. A noter, en dernier lieu, que dans le cas d’une qualification, l’USMA affrontera, en demi-finale, le vainqueur de la double confrontation entre le Wydad Athletic Club (Maroc) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). C’est ce dernier qui l’a emporté, à l’aller, chez lui, sur le score d’un but à zéro. Ces deux équipes disputeront leur rencontre retour, aujourd’hui aussi dans la soirée. En dernier lieu, il est utile de signaler que l’empoignade entre l’USMA et Ferroviario De Beira sera officiée par le Gambien Bakary Papa Gassama, qui sera assisté par Jean-Claude Birumushahu (Burundi) et Marwa Range (Kenya).