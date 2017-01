Réagissez

Devoir de mémoire de la nouvelle génération à...

Une louable initiative que celle que vient d’entreprendre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, à savoir baptiser plusieurs structures du Centre technique de Sidi Moussa au nom de personnalités sportives décédées. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du président du CIJM, Amar Addadi, des représentants de la glorieuse équipe du FLN et de certains joueurs de l’équipe nationale, vainqueur de la CAN-1990 à Alger.

La décision de baptiser des structures du CTS de Sidi Moussa du nom de personnalités sportives décédées se veut une manière de rendre un vibrant hommage et immortaliser les dirigeants qui ont servi le football national. Ainsi l’hôtel du Centre a été baptisé au nom de Mohamed Maouche, premier président de la FAF et qui a dirigé l’instance footballistique de 1962 à 1969. Le terrain principal qui sert de préparation pour les équipes nationales a été baptisé du nom de l’équipe du FLN.

L’ancien joueur et entraîneur de l’équipe nationale, Hamid Zouba, présent sur les lieux, dira : «Cette initiative honore son auteur qui est le président de la FAF. C’est une démarche contre l’oubli et qui permettra de mettre en valeur les gens qui ont servi le football national, d’honorer leur mémoire vis-à-vis de toutes les générations futures.» Le deuxième terrain de football a été baptisé du nom de Abdelhamid Kermali, ancien joueur de l’équipe du FLN et entraîneur de l’équipe nationale, vainqueur de la CAN en 1990.

La salle de conférence du Centre de Sidi Moussa porte le nom de l’ancien président de la FAF et du CR Belouizdad, Rachid Haraigue, qui fût assassiné en 1995. La salle de soins et de musculation du Centre a été, en revanche, baptisée du nom de l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdenour Bekka, décédé en 2015 des suite d’une longue maladie. Enfin, l’amphithéâtre et deux autres salles ont été baptisés du nom de trois anciens présidents de la FAF, Omar Kezzal, Benali Hadj Sekkal et Mohamed Salah Diabi.