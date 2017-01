Des médailles et des satisfactions

Réagissez

Fruit d’un travail acharné, l’association Vo vi nam viet vo dao, art martial vietnamien, a vu le jour en 2007 à Saïda, avec son actuel président, Medjahed Tarik, qui ne ménage aucun effort pour développer ce sport dans la wilaya.

L’association compte 280 athlètes, soit 220 garçons et une soixantaine de filles, avec 12 entraîneurs, dont 6 ont été formés à Alger lors d’un stage de perfectionnement en octobre 2016. Les athlètes s’entraînent au stade des Frères Braci, à raison de 4 séances pour les seniors et trois pour les minimes et cadets. Khelil Souhila, championne d’Algérie, médaille d’or, dira : «Je suis très motivée et je travaillerai durement pour être retenue en équipe nationale et représenter ainsi mon pays.» Le palmarès d’El Wafa est éloquent, l’association s’est parfaitement distinguée en glanant de nombreuses médailles et un classement honorable. Lors de la compétition nationale relative aux minimes et cadets qui s’est déroulée le 13 et 14 janvier 2017 à Aïn Defla,

El Wafa a récolté 2 médailles d’or, 3 d’argent et 5 de bronze, se classant ainsi à la 4e place sur 56 clubs et 3e sur les 25 wilayas qui ont participé à cette compétition nationale.

Pour la seconde compétition nationale, qui a eu lieu à Touggourt les 26, 27 et 28 décembre 2016, les 4 athlètes qualifiés d’El Wafa ont été classés 3e club sur les 25 wilayas présentes et 3es sur les 56 clubs. Enfin, pour la finale après les tours éliminatoires, où 16 wilayas et 15 clubs ont été qualifies, El Wafa seniors a obtenu 2 médailles d’or, 4 d’argent et 3 de bronze, a-t-on appris auprès de l’entraîneur Selhi Abdelhamid. Pour sa part, le président de l’association, Medjahed Tarik, dira: «Depuis trois années consécutives, de 2014 à 2016, on a toujours remporté la première place minimes, cadets et juniors.

El Wafa est une école. On a deux champions, Boubouia Bahidja, médaille de bronze en 2015, et Cheikh Djamel, médaille d’argent, les deux compétitions internationales ont eu lieu à Alger. Nous avons deux éléments en équipe nationale, l’Algérie se porte à merveille, classée 1re au niveau africain et 2e au niveau mondial.»