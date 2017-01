Des infrastructures sportives et culturelles inaugurées

Réagissez

Inauguration de la nouvelle piscine semi-olympique

En visite, jeudi après-midi, dans la wilaya d’Oran, El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, a procédé à l’inauguration de trois nouvelles structures de proximité sportives et culturelles, comme il a présidé, à cette occasion, la cérémonie de remise des trophées et cadeaux dans le cadre du tournoi hivernal Foot-El Bahia, qui est organisé traditionnellement chaque fin d’année au stade Reguieg Abdelkader, à Maraval, par l’association oranaise La Radieuse.

Ces structures sportives et culturelles sont implantées dans la cité Zabana à Arzew, à Hassi Bounif et à haï Bouamama. Il s’agit respectivement d’une première piscine semi-olympique avec un plan d’eau de 25 mètres de long et 15 mètres de large, dont les travaux de construction ont été lancés en 2013 pour un montant de 25 milliards de centimes. Cinq autres piscines du même type sont en cours de réalisation à travers la wilaya d’Oran, a indiqué le DJS, et seront livrées dans le courant de cette année.

A Hassi Bounif, le ministre a inauguré une Maison de jeunes dotée de tous les équipements, pour un montant de 67 millions de centimes et ensuite un complexe sportif de proximité implanté sur le site le Rocher à haï Bouamama. Sur place, la délégation officielle a assisté à la simulation d’un vol dans l’espace au sein du planétarium gonflable de l’association oranaise d’astronomie, El Battani.