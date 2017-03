Des foyers privés d’électricité depuis 10 ans

Réagissez

Les habitants de deux immeubles de 50 et 108 logements situés à Bellouladi, une bourgade distante de quelques encablures de Sidi Bel Abbès, vivent sans énergie électrique depuis l’occupation des lieux voilà plus d’une dizaine d’années. Le soir venu, la plupart d’entre eux se résignent, faute de mieux, à allumer des quinquets, lanternes et autres bougies pour suppléer l’absence cruelle de lumière. Une contrainte fort pénalisante pour les ménages, qui n’ont eu de cesse de réclamer, à cor et à cri, le branchement de leur foyer au réseau de distribution électrique. Les multiples doléances écrites et verbales formulées aux différents responsables locaux concernés sont restées, hélas, lettre morte. Une situation incompréhensible qui devrait interpeller expressément les autorités de la wilaya.