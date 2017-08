Réagissez

Des débutants à ne pas sous-estimer : Liverpool et Séville, principaux cadors en lice en barrages de la Ligue des champions, affronteront des clubs néophytes, Hoffenheim et le Basaksehir Istanbul, tandis que Naples se mesurera à un revenant, Nice.

Pour le tout premier match de son histoire européenne, Hoffenheim, élément solide de Bundesliga depuis une décennie, a droit à un club mythique : Liverpool, quintuple vainqueur de la compétition et qui tente de revenir sur le devant de la scène après plusieurs années passées dans l’ombre. Les Anglais partiront évidemment favoris, d’autant qu’ils sont sur une dynamique positive depuis deux ans que Jürgen Klopp est à leur tête : pour en arriver là, les Reds ont devancé Arsenal et Manchester United en Premier League. Et le club allemand aura peu de secrets pour Klopp, entraîneur historique du Borussia Dortmund.

Le Basaksehir Istanbul a lui réussi ses grands débuts européens : en dominant le FC Bruges au 3e tour préliminaire (3-3, 2-0), le club stambouliote qui monte s’est offert le droit d’affronter le Séville FC, trois mois après avoir échoué de peu à remporter le championnat turc à la surprise générale. Il en faudra plus pour effrayer les Andalous, triples vainqueurs de l’Europa League (2014-2015-2016) et qui ont atteint les 8es de finale de la Ligue des champions l’an passé. Mais le 4e de la Liga ferait bien de se méfier.

Tout comme Naples, qui affrontera Nice avec l’inconvénient de se rendre en France pour le match retour. Les Niçois ne sont pas vraiment des débutants, mais presque : leur dernière apparition dans la compétition remonte à... 57 ans. Le Sporting Portugal sera favori face au Steaua Bucarest, tout comme le CSKA Moscou face aux Young Boys de Berne et le Celtic Glasgow face à Astana.

Les dix clubs vainqueurs rejoindront les 22 autres directement qualifiés en phase de poules, dont le tirage au sort aura lieu le 24 août à Monaco. Les perdants seront reversés en Ligue Europa. Les matchs aller auront lieu les 15 et 16 août alors que les retours sont prévus les 22 et 23 du même mois.