Ce qui devait arriver arriva. Une équipe algérienne de karaté qui a refusé de concourir à l’Open d’Istanbul sous le drapeau de la Fédération mondiale de karaté (WFK) a finalement participé sous les couleurs d’un club français, en l’occurrence du SYK Phocéen (Marseille), selon le site sport Data (logiciel d’enregistrement de l’instance internationale de karaté). Tandis qu’une autre formation algérienne, qui était inscrite également sous l’emblème de la WFK, a préféré ne pas participer aux compétitions. Cette dernière s’est finalement contentée de suivre les épreuves depuis les tribunes l’Open international d’Istanbul. Après la suspension de l’Algérie, la WFK avait indiqué que les karatékas algériens ne pouvaient s’aligner aux rendez-vous mondiaux que sous l’emblème de la WKF. Malheureusement, l’exclusion historique de la Fédération algérienne de karaté par la WFK ne s’est pas limitée seulement à la suspension de l’élite nationale et aux clubs algériens, mais elle s’est étendue au corps arbitral. Etant donné que deux arbitres internationaux algériens qui se sont déplacés en Turquie pour effectuer un stage (mise à niveau) en marge de l’Open se sont retrouvés confrontés au même problème d’affiliation.

Donc, ils ont fait le déplacement pour rien. Pour rappel, la Fédération mondiale de karaté qui a infligé la suspension à la fédération algérienne le 7 août dernier avait préalablement transmis une lettre au ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, en raison des «dépassements et dysfonctionne-ments en contradiction avec les textes et règlements de la WFK et la charte olympique au sein de la Fédération algérienne de karaté». Dans un entretien accordé à notre journal, le vice-président de la WFK,Tahar Mesbahi, a déclaré que «si le ministre de la Jeunesse et des Sports n’organi-se pas rapidement l’assemblée générale élective de la Fédération algérienne de karaté dans le respect de la réglementation, la sanction de la WFK peut s’accentuer. De ce fait, les Algériens peuvent participer, mais sous un emblème neutre».