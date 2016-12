Des affiches sur un air de revanche

Réagissez

Match facile a priori pour le MCA et délicat pour l’USMBA

Les clubs des Ligues 1 et 2 disputeront aujourd’hui et demain leurs derniers matches de l’année 2016 avant de partir en congé, et ce, à l’occasion des 8es de finale de la Coupe d’Algérie qui seront dominés par trois affiches : ESS - JSS, USMBA - USMA et PAC - NAHD.

L’ES Sétif, qui détient le record de victoires en Coupe d’Algérie avec 8 trophées en compagnie du MCA et de l’USMA, n’a plus animé une finale depuis l’an 2012 qu’elle a jouée face au CRB. Elle accueillera la JSS, une équipe coriace et qui veut faire du chemin dans cette édition après avoir confirmé sa bonne forme en championnat. L’USM Bel Abbès, version Chérif El Ouazzani, veut rééditer le parcours de la saison passée où elle a atteint les demi-finales face au NAHD.

Elle accueillera l’USM Alger, un spécialiste de Dame coupe et qui a une revanche à prendre sur l’équipe de la Mekerra après son amère défaite en championnat. L’USM Alger sera privée à l’occasion par son défenseur latéral, Rabie Meftah, expulsé contre la JSS lors de l’ultime journée de la phase aller. Idem pour l’USMBA qui sera privée de sa cheville ouvrière, Larbi Tabti, suspendu pour cumul de cartons. PAC - NAHD, là aussi le match aura un cachet revanche pour les Pacistes qui ont été éliminés en quart de finale la saison passée par le Nasria au stade du 20 Août 1955 en s’inclinant sur le score de 2 à 0. Sans Ahmed Gasmi, le buteur de l’équipe avec quatre réalisations, suspendu pour cumul de cartons, le Nasria aura fort à faire cette fois face à cette équipe du PAC qui a dominé la phase aller de la Ligue 2.

Toutefois, il faut signaler que cette fois la commission de la Coupe d’Algérie n’a pas respecté le choix de la domiciliation puisque le stade de Dar El Beïda ne répond pas aux standards d’une telle affiche et risque de s’avérer exigu. Un autre match non moins important opposera le MC Saïda qui a terminé en beauté la phase aller par une victoire face au CRB, un spécialiste de dame coupe et qui veut sauver sa saison en allant le plus loin possible dans cette édition.

Même scénario pour le CABBA qui accueillera l’USMH sur son terrain et devant son public qui est revenu en force ces dernières journées après son excellent parcours en championnat.

Les autres matches JSK - Nasr El Fedjoudj, MCA - US Beni Douala et ASO - US Tébessa devraient revenir sans surprise aux clubs hôtes.

Programme

- Aujourd’hui

Tizi-Ouzou : JSK - Nasr El Fedjoudj (17h)

O. Hamadi : MCA - US Béni Douala (18h)

Sétif : ES Sétif - JS Saoura (17h)

Bel Abbès : USMBA - USM Alger (17h)

- Demain

BB. Arréridj : CABB Arréridj - USMH (16h30)

Saïda : MC Saïda - CR Belouizdad (14h30)

Dar El Beïda : Paradou AC - NAHD (14h30)

Chlef : ASO - US Tébessa (14h30, h-c)