Demi-fond : Makhloufi veut poursuivre sa carrière avec Dupont

L’athlète Taoufik Makhloufi, qui a renoncé à prendre part aux derniers championnats du monde d’athlétisme de Londres 2016, a repris progressivement sa préparation à Alger. Il met fin à la rumeur faisant état de la fin de sa carrière. Makhloufi, champion olympique du 1500m en 2012 et double médaillé d’argent sur 800m et 1500 à Rio 2016, a sollicité la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) pour qu’elle contacte son homologue français en vue d’autoriser Phillipe Dupont à continuer à travailler avec lui. Pour rappel Dupont est actuellement entraîneur à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) à Paris.