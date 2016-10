Défi réussi pour Ali Selmouni

Réagissez

Pour sa première participation sous les couleurs algériennes, le coureur franco-algérien Ali Selmouni a relevé le défi lors des Championnats du monde de trail (85 km) qui se sont déroulés il y a trois jours au Parc national de Peneda-Gerês (Portugal).

En présence de 260 participants représentants 40 pays, Selmouni a terminé à la 90e place en franchissant la ligne d’arrivée en 11h11’22’’. Le titre mondial est revenu au favori espagnol Luis Alberto Hernando, vainqueur en 8h20’26’’. Pour Selmouni, l’objectif a été largement réalisé. «Je suis très satisfait de ma prestation réalisée sur un parcours extrêmement difficile avec 5 km de pente. Malgré les difficultés, j’ai résisté jusqu’au bout dans cette dure épreuve de 85 km. Une expérience fort réussie que plusieurs coureurs expérimentés ont fini par abandonner», affirme le coureur.

Après ces premiers Mondiaux, Selmouni, dont les parents sont originaires de Tizi Ouzou, a déjà l’esprit tourné vers les prochains Championnats du monde. «Désormais, je vais me préparer pour la prochaine édition 2017, qui aura lieu en Italie. D’ici là, il faut que je signe une bonne performance qui m’ouvrira le droit de participer à ces Mondiaux. Pour le moment, je m’entraîne à raison de six fois par semaine avec au total 100 km. Je précise que c’est la Fédération algérienne d’athlétisme qui m’a engagé au Portugal et mon plus grand souhait est de voir le lancement du trail en Algérie», nous a confié Selmouni.