Défaite de l’Algérie face à l’Egypte en amical (4-1)

La sélection algérienne de volley-ball des moins de 23 ans (U23) s’est inclinée, hier au Caire, face à son homologue égyptienne sur le score de 4 sets à 1 (07-15, 15-12, 12-15, 13-15, 10-15) en match de préparation pour le Championnat du monde de la catégorie, prévu à partir d’aujourd’hui jusqu’au 25 août dans la capitale égyptienne. Les volleyeurs algériens, qui ont rallié le Caire lundi, ont été logés dans le groupe B du Mondial-2017 aux côtés de la Russie (tenante du titre), l’Iran, la Turquie (vice-championne), la Chine et l’Argentine, alors que le groupe A est composé de l’Egypte (pays organisateur), de la Pologne, du Japon, du Brésil, de Cuba et du Mexique. L’Algérie débutera la compétition face au tenant du titre, la Russie, aujourd’hui à 16h. Pour leurs autres matchs de poules, les Algériens seront confrontés à l’Argentine, samedi à 16h30, l’Iran dimanche à 19h, la Chine lundi à 14h et la Turquie mercredi prochain à 19h. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront aux demi-finales prévues le 24 août. Lors de cette 3e édition du Mondial U23, la Fédération internationale de la discipline (FIVB) a décidé de procéder, à titre d’essai, à des changements dans les règles du jeu. Le premier changement concernera les points pour l’obtention d’un set (15 au lieu de 25) avec une différence obligatoire de deux points entre les deux équipes pour l’obtention du set, alors que le tie-break passe de 15 à 17 points. Le deuxième changement est l’augmentation des sets durant une rencontre (7 au lieu de 5). Ainsi, la première équipe qui réussit à remporter 4 sets empochera les points de la victoire.