Déclarations ( Sélectionneur et gardien de la Zambie )

Wedson Nyirenda. Sélectionneur de la Zambie : «Le point faible de l’Algérie, c’est sa défense»



Le sélectionneur zambien, Wedson Nyirenda, a affirmé, avant-hier, que son équipe a profité de la faiblesse de la défense algérienne, qui est son point faible. D’après lui, les Chipolopolos ont laissé l’Algérie jouer en première période, avant de profiter, en seconde période, des lacunes de l’arrière-garde des Verts. Il avoue toutefois que la rencontre n’a pas été facile puisqu’en première mi-temps les joueurs algériens «ont tenté beaucoup de choses». Après avoir reconnu qu’entre les deux pays «il y avait une histoire», puisque «la Zambie ne s’était pas imposée face à l’Algérie depuis plusieurs années», Nyirenda a affirmé que «ce n’était nullement une question de revanche». «Mon équipe s’est bien préparée et travaillé dur pour remporter ces deux rencontres», affirme-t-il. En dernier lieu, le sélectionneur zambien a indiqué qu’avec sept points, la Zambie va jouer toutes ses chances pour se qualifier au Mondial. «Nous allons partir au Nigeria pour jouer sans complexe. On y croit», a-t-il déclaré. A. A.



Kennedy Mweene. Gardien de la zambie : «Le statut d’outsider nous a arrangé»



Le gardien et capitaine d’équipe de la Zambie, Kennedy Mweene, a déclaré, avant-hier soir, que la double victoire face à l’Algérie a donné de la «confiance» à son équipe, désormais candidate pour la qualification au Mondial. «C’est vrai que lors du tirage au sort, sur le papier, nous étions la plus faible équipe. Une situation qui finalement nous a arrangés parce que nous avons évolué sans pression», a-t-il déclaré. A trois points du Nigeria, leader du groupe, la Zambie, a-t-il indiqué, va jouer les deux dernières rencontres avec l’intention d’aller au Mondial. «On va jouer sans complexe au Nigeria», a-t-il ajouté.