Carl Medjani : «On est tous solidaires»



Le capitaine de l’équipe nationale, Carl Medjani, a indiqué que la sélection a manqué de réussite sur le plan offensif face au Cameroun. De plus, en face il y avait un groupe assez costaud. «Ils ont eu deux occasions et en ont concrétisé une. Et leur but a été inscrit sur une erreur», a-t-il déclaré. Mais, bien évidemment, rien n’est perdu pour l’Algérie. Medjani rappelle que lors des éliminatoires du précédant Mondial, l’Algérie avait perdu son premier match face au Mali, joué au Burkina Faso, mais a réussi à se qualifier par la suite. «On est tous solidaires», dira Medjani en évoquant ses coéquipiers.

Benjamin Moukandjo : «On a fait ce qu’il fallait»



Pour le capitaine du Cameroun et néanmoins auteur du but égalisateur, le point que son équipe ramené de Blida est très important dans la mesure où il a été arraché à la meilleure sélection sur le continent. «On a eu un début de match timide, mais on a fait ce qu’il fallait par la suite», a-t-il indiqué. Le joueur a évoqué la composante du groupe algérien. «On a eu écho de l’absence de certains joueurs, mais ceux qui les ont remplacés n’étaient pas mauvais non plus. On s’est dit, on aura 2 ou 3 occasions dans ce match, il faut les saisir», a-t-il ajouté.



Nicolas Nkolo : «On est resté concentrés»



Le défenseur Nicolas Nkolo dit que le match face à l’Algérie était extrêmement difficile, vu la composante de son compartiment offensif notamment. «L’attaque algérienne est redoutable. C’est l’une des meilleures sur le continent», a-t-il déclaré. Donc, d’après lui, «il fallait rester concentré tout au long du match». Ce qui a été fait avec brio.