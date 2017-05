Décisions importantes pour la saison prochaine

Réagissez

Le bureau Fédéral de la FAF, réuni hier sous la présidence de Kheireddine Zetchi, a pris des décisions importantes en prévision du prochain exercice 2017/2018.

Cette réunion à laquelle a pris part le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a été une occasion pour les deux hommes pour aplanir les malentendus et divergences vécus depuis ces derniers temps. Les deux hommes ont tout mis au clair et ont décidé à travailler la main dans la main pour l’intérêt du football. L’intérêt du football passe inéluctablement par les nouvelles dispositions décidées lors de cette réunion et auxquelles les clubs professionnels vont certainement applaudir.

En effet, il a été décidé de revenir au recrutement des joueurs étrangers sans limitation du nombre de joueurs par club et dont l’âge ne dépasserait pas 30 ans, au lieu de trois joueurs par club ayant moins de 27 ans comme auparavant. Les prêts de joueurs a été également facilité par l’actuel BF puisque désormais le club peut prêter autant de joueurs qu’il veut, mais pas deux joueurs au même club.

Le président Zetchi et son «ancien» club, le PAC ont été les premiers à souffrir de l’interdiction de prêts de plus de trois joueurs dans la même saison. Cette décision va donner l’occasion à de jeunes joueurs qui n’évoluent pas dans leur club d’avoir un temps de jeu et gagner en expérience dans d’autres clubs.

Concernant la fin de championnat qui s’annonce chaude avec la course pour le titre et le maintien, le Bureau fédéral de la FAF a décidé hier de faire jouer les trois dernières journées le même jour et à la même heure pour préserver l’éthique sportive. Les matches vont se jouer en nocturne (22h), annonce le bureau fédéral à condition que des clubs comme le CAB et le DRBT qui ne disposent pas d’éclairage de changer de domiciliation, sinon les matches se joueront tous à 17h.