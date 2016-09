Réagissez

Le duo Slimani-Soudani constitue la force de frappe des Verts

La sélection nationale de football, version Milovan Rajevac, n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, le Lesotho, en s’imposant par un net 6-0 au stade Mustapha Tchaker de Blida pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN-2017 prévue au Gabon.

Avec cette large victoire, l’Algérie a confirmé sa suprématie dans le groupe «J», terminant première avec 16 points et la meilleure attaque (25 buts).

Il est vrai que l’adversaire n’était pas un foudre de guerre, surtout que l’équipe a présenté dimanche des joueurs de la catégorie espoirs (U23), mais l’emporter par un score aussi large est de bon augure pour la suite des événements. Cela a permis à Soudani de terminer en tête des buteurs des éliminatoires avec 7 réalisations, à Boudebouz de renouer avec les filets en inscrivant son deuxième but avec les Verts sur penalty. Deux jolis buts sur coup franc direct de Mahrez et Taïder ont également gratifié les présents de la maestria de ces deux joueurs.

L’Algérie a bouclé la première mi-temps avec cinq buts d’avance, sans être inquiétée une seule fois par l’équipe adverse. La défense n’a jamais été pressée ou bousculée. Le gardien de but M’bolhi a passé lui aussi une soirée tranquille sans la moindre intervention.

Vu la faiblesse de l’adversaire, l’entraîneur serbe aurait dû faire tourner l’effectif et donner la chance à d’autres joueurs pour les voir à l’œuvre, à l’image de Bennaceur qui n’a été incorporé qu’en fin de partie, ou encore Bouguerra et Hanni qui ont été laissés sur le banc de touche alors qu’ils affichent la bonne forme avec leur club en ce début de saison. Idem pour le portier Asselah qui méritait d’avoir une chance dans un match aussi facile comme celui de dimanche.

Le coach Rajevac estime que le rendement des joueurs était dans l’ensemble positif : «Le résultat importe peu, l’essentiel est que ce match m’a donné une image plus claire sur le rendement des joueurs chez lesquels j’ai relevé plus de points positifs que négatifs», a-t-il dit en conférence de presse. Le nouveau patron des Verts n’a pas voulu s’étaler sur le choix des joueurs, précisant seulement que la rentrée de Brahimi était destinée à lui donner plus de temps de jeu en prévision des prochaines échéances, notamment le match contre le Cameroun pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.