Débuts réussis pour Mahrez et Leicester

L’action du coup franc marqué par Mahrez face au FC Bruges

Leicester, champion d’Angleterre en difficulté en Premier League, a repris confiance en réussissant ses grands débuts en Ligue des champions grâce à sa large victoire à Bruges (3-0) dans le sillage d’un Mahrez redevenu virevoltant et auteur d’un doublé mercredi en ouverture du groupe G. Discret jusque-là, à l’instar de ses coéquipiers et malgré un penalty en ouverture de la Premier League, l’ailier algérien s’est rappelé au bon souvenir de ceux qui l’ont désigné meilleur joueur de la saison passée en triplant d’un coup son total de buts.

Ce qui permet au passage à l’actuel 16e du championnat d’Angleterre de prendre la tête de sa poule, avec deux points d’avance sur Copenhague et Porto, son prochain adversaire, alors qu’il découvrait pourtant la compétition reine continentale. Chahutés chez eux, les hommes de l’entraîneur italien Claudio Ranieri ont rarement été bousculés par les champions de Belgique. Les Foxes ont rapidement ouvert la marque, dès la 5’, sur un but d’Albrighton profitant d’une bévue du gardien français Ludovic Butelle, passé au travers d’un centre dans ses six mètres.

Et même s’ils étaient le plus souvent privés de ballon, Jamie Vardy et ses coéquipiers, excellents l’an passé dans cette configuration, ne se sont jamais affolés avant le début du «show» Mahrez sur coup de pied arrêté. L’ailier a d’abord doublé la mise d’un splendide coup franc (29’) avant d’inscrire son deuxième penalty de la saison (62’) après une nouvelle faute du portier, sur Vardy cette fois. «Le score est là, mais ce n’était pas si facile. Nous avons commis trop d’erreurs et d’imprécisions», a toutefois relativisé ensuite Jamie Vardy, remplacé à un quart d’heure du terme.

Reste maintenant à savoir si, dans la Venise du Nord, Leicester a vraiment dit adieu à la grisaille pour renouer avec la dolce vita qui l’a conduit au printemps à un titre national inédit. A signaler que l’autre Algérien, Islam Slimani, a joué son premier match avant d’être remplacé à la 62’ de jeu par Ulloa.