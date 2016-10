Début du tournoi international de Tennis

Réagissez

En marge de la préparation des Jeux méditerranéens qui se tiendront à Oran en 2021, la wilaya de Mostaganem, qui pourrait abriter le déroulement de certaines disciplines, organise, du 9 au 16 octobre, un tournoi international de tennis pour la catégorie espoir. En effet, c’est au stade de la Salamandre, rénové à l’occasion, et dans une ambiance de fête que l’ouverture de ce premier tournoi a été donnée avec 14 pays participants (Algérie, USA, Canada, France, Angleterre, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Russie, Egypte, Lybie, Tunisie et Maroc) représentés par 20 joueurs et joueuses. Quelque 80 sportifs y prennent part. Cette compétition qui se déroule au niveau du complexe sportif «Raquette», est initiée par la ligue de wilaya de tennis en collaboration avec la fédération algérienne de tennis (FAT) et la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya.