De l’or pour Lamya Matoub aux Mondiaux de karaté

L’Algérienne Lamya Matoub s’est adjugée, mercredi soir à Wroclaw en Pologne, la médaille d’or de la catégorie 68kg, des Jeux mondiaux auxquels l’Algérie prend part avec 7 athlètes de 4 disciplines (karaté, powerlifting, sports de boules et maythau). L’Algérienne a battu l’Autrichienne Alisa Theresa Buchinger, alors que la médaille de bronze est allée à la Japonaise Kayo Someya.

La karatékate algérienne et Buchinger s’étaient déjà rencontrées en poule B, composée de 4 athlètes, et s’étaient neutralisées (0-0). Au tour éliminatoire, Matoub avait réalisé deux succès face, respectivement, à Amy Thomas (Nouvelle-Zélande) et la Polonaise Warda Kamila sur le score identique de 3-0.