De l’argent pour Lahouari Bahlaz

Réagissez

Bahlaz offre la première médaille d’argent à...

L’athlète algérien Lahouari Bahlaz a décroché, à Rio, la première médaille d’argent aux Jeux paralympiques, qui ont débuté mercredi et se poursuivront jusqu’au 18 du mois en cours au Brésil.

Le coup d’envoi de la 15e édition des Jeux paralympiques a été donné mercredi soir, dans la ville, qui avait abrité récemment les Jeux olympiques d’été. La cérémonie d’ouverture avait été entachée par les sifflets contre le nouveau président du Brésil, Michel Temer, dans le stade Maracana archicomble pour les premiers Jeux paralympiques en Amérique latine. L’absence du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, n’est pas passée inaperçue.

Ce dernier est resté en Allemagne afin d’assister aux obsèques de l’ancien président d’Allemagne, Walter Scheel, décédé, à Berlin, à l’âge de 97 ans. 4342 athlètes représentant 159 pays vont se disputer les médailles dans 22 disciplines. L’Algérie est présente avec 62 athlètes. Les Algériens seront, une fois de plus, ambitieux dans ce grand événement planétaire.

Ayant réussi à décrocher 15 médailles à Pékin en 2008 (4 or, 3 argent et 8 bronze), contre 19 médailles à Londres en 2012 (4 or, 6 argent et 9 bronze), nos athlètes espèrent rester sur cette même dynamique, surtout que de nombreux médaillés font partie de la délégation. Parmi eux, Lahaouri Bahlaz. Ce dernier, malgré ses 37 ans, a réussi à décrocher la médaille d’argent dans la compétition Men’s Shot Put F32. L’Algérien a fait un lancer de poids de 9,40 m. Il a été devancé par le Grec Athanasios Konstantinidis qui a battu, à l’occasion, le record du monde avec un lancer de 10,39 m. La troisième place est revenue à un autre Grec, Dimotrios Zisidis, avec 9,24 m.

Dans l’épreuve du saut, l’athlète Firas Bentria, avec son saut de 5,59 m au troisième essai, s’est contenté de la 9e place au classement. La première place est revenue au Brésilien Ricardo Coste De Oliveira avec un essai de 6,52 m. Mouloud Noura, le champion du monde dans la catégorie des 60 kg en 2014 et 2015 en judo, n’a pas assuré cette fois-ci. Il a été battu en repêchage par le Sud-Coréen, Lee Minjae, par waza-ari. Dans les sports collectifs, les Algériens n’ont pas réellement fait le poids.

En basket-ball, les hommes ont été sévèrement battus par la Grande-Bretagne (31-93). L’Algérie a également essuyé une large défaite en goal-ball face à l’Allemagne sur le score de 0-10. Trois Algériennes devaient entrer en lice, hier soir, en athlétisme, dans la compétition de Shot Put F56/57, parmi elles, Nassima Saïfi, plusieurs fois médaillée ainsi que Nadia Medjmedj et Safia Djelal. En judo, l’Algérienne Cherine Abdellaoui devait affronter en soirée la Brésilienne Michele Aparecida Ferreira pour la médaille de bronze dans la catégorie des 52 kg