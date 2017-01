«De grands chantiers sont mis en œuvre»

Réagissez

En marge de la cérémonie des Awards 2016, le patron du COA nous a accordé cet entretien. Il évoque son mandat qui tire à sa fin et les réalisations qui ont été faites. Il revient également sur la dernière participation de l’Algérie aux JO de Rio de Janeiro.

Que pouvez-vous nous dire sur votre mandat qui s’achève avec l’inauguration du Musée olympique du sport ?

En toute franchise, je peux dire que le Comité olympique algérien achève son mandat avec des bilans positifs. Les programmes menés tambour battant, comme les activités entreprises en direction des jeunes talents, de l’élite et des régions du Sud, mais surtout concernant la promotion de la Femme, ont été une totale réussite. La médecine sportive n’a pas été en reste. De nombreux symposiums et conférences sur les sujets importants qui ont fait l’actualité nationale et internationale ont été organisés.

La construction du Musée national du sport et de l’olympisme, ainsi que l’acquisition, sur ses propres fonds, d’un siège pour les Jeux méditerranéens d’Oran 2021 et les Jeux africains d’Alger de 2018 sont autant de satisfactions pour le mouvement sportif algérien. Ceci grâce à la bonne gouvernance adoptée par ses dirigeants. La visite du président du CIO, Thomas Bach, et les déclarations faites lors de son voyage à Alger en faveur de la plus grande institution sportive de notre pays reste la preuve incontestée. On s’est engagé pour relever les défis. Le retour à la sérénité du mouvement sportif, malgré quelques soubresauts ça et là. Cette rigueur s’est soldée par l’obtention de l’organisation des Jeux méditerranéens d’Oran en 2021 et des Jeux africains de la jeunesse en 2018.

Vous êtes apparemment très satisfait concernant ces réalisations...

La mise à disposition des deux plus grandes villes d’Algérie de bâtiments pour domicilier les sièges qui devront abriter leurs comités d’organisation respectifs est aussi un signal très significatif. Autant dire que notre comité exécutif a forcé le respect pour ses qualités de bâtisseur, son sens des relations publiques et sa proximité avec les fédérations et leurs athlètes. On ne manquera pas de rappeler qu’à la faveur des moyens dégagés en temps opportun par le COA et son étroite cohésion avec le gouvernement que l’Algérie ait réussi, pour la première fois de son histoire, à qualifier 68 athlètes aux Jeux olympiques. Même si, comme se plaisent à l’affirmer certains dirigeants, les fonds engagés par le COA ont été remboursés par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec lequel des relations harmonieuses ont de tout temps été parfaitement entretenues.

A qui doivent être imputés les résultats mitigés des JO de Rio et où se situent les défaillances ?

Ce n’est certainement pas au niveau du COA qu’il faudra chercher, mais plutôt du côté de certains anciens dirigeants de fédérations, pas tous, bien heureusement, qui dans un passé récent ont créé de grosses perturbations. Ces derniers n’ont pas reçu la moindre sanction. L’histoire se rappellera, en tout cas, de cette période sombre qu’a connue le sport algérien lors du précédent mandat. L’histoire se souviendra aussi de cette grande et magnifique œuvre qu’est le musée érigé face à la mythique salle Harcha.

Je suis ému, car un rêve s’est réalisé aujourd’hui. Cette construction imposante initiée par le COA, réalisée en un temps record, et que l’on peut aujourd’hui qualifier de grande première en Afrique et dans le monde, constituera le starter du devoir de mémoire que nous imposent désormais la reconstitution et l’écriture de l’histoire fabuleuse de notre sport national et le lien culturel et sportif entre les générations.

Cependant, il reste maintenant aux structures habilitées de l’Etat à séparer le bon grain de l’ivraie, et surtout examiner de près la gestion de certaines associations sportives dont les dirigeants ont connu subitement un enrichissement intrigant. A l’inverse, les fédérations connaissent une certaine stabilité pour la plupart d’entre elles et ont vu des améliorations notables. Même si quelques dysfonctionnements existent et auxquels il est urgent de remédier pour l’intérêt général.

La présence de Taoufik Makhloufi et Larbi Bourrada à la 3e édition des Awards 2016 vous a-t-elle surpris ?

La présence de Makhloufi et Bourrada est tout à fait normale. Ce sont des athlètes qui ont toujours entretenu d’excellentes relations avec le COA. Ils ont toujours fait preuve de respect vis-à-vis de l’instance. A l’instar des autres athlètes de l’élite, nous continuerons à accompagner

Makhloufi et Bourrada pour qu’ils atteignent leurs objectifs, comme les mondiaux d’athlétisme de Londres 2017.

Que pouvez-vous nous dire sur l’élimination précoce de l’EN de football lors de la présente CAN ?

Comme tout Algérien, je suis très déçu. Nous disposons d’une très belle équipe aimée par la très grande majorité de notre peuple. Notre déception est d’autant plus amère que les capacités unanimement reconnues à cette équipe lui permettaient d’aller beaucoup plus loin. Tout le monde attendait une belle production technique convaincante. Il n’en demeure pas moins qu’il faut laisser les responsables de cette discipline faire le bilan de cette participation. Cela conduira inévitablement à la remise sur les rails de cette belle locomotive. Nous estimons tous que l’EN est capable de nous redonner de la joie et du bonheur.