C’est aujourd’hui que les garçons de l’Ecole sportive de Chlef, âgés de 10 à 12 ans, vainqueurs du tournoi national de la Danone Nations Cup (DNC), s’envoleront vers la capitale française, Paris, pour prendre part au tournoi international organisé par Danone depuis maintenant 16 ans.

«Danone Djurdjura Algérie (DDA) est heureuse d’accompagner les jeunes talents algériens dans la réalisation de leur rêve en participant à la plus grande compétition de football pour les moins de 12 ans», a déclaré François Lacombe, directeur général de DDA lors d’une conférence de presse tenue à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Aïn Benian (Alger).

De son côté, l’ancien Directeur technique national, Boualem Laroum, responsable technique de la DNC, s’est dit heureux d’avoir accompagné la Danone Cup footballistique depuis 2007. Tout en rappelant qu’actuellement «les clubs n’ont ni les moyens ni la volonté de former», il a tenu à préciser que la DNC est beaucoup plus un événement «sociétal». «Ils sont là seulement pour jouer», a-t-il ajouté. Il faut rappeler que le tournoi international, dont la cérémonie d’ouverture est prévue aujourd’hui au Stade de France, prendra fin le 16 du mois en cours.

32 équipes y prennent part. Les Algériens se sont retrouvés dans le groupe D en compagnie du Japon, des Pays-Bas et de la Pologne. Au-delà des résultats, les jeunes joueurs se sont dit surtout heureux d’avoir une chance de rencontrer Zinedine Zidane, parrain du tournoi, et les ambassadeurs Patrick Kluivert, Patrizia Panico, Carlos Tevez, et Blaise Matuidi entre autres.