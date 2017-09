Danone cup : L’équipe de Jijel ira à New York

Réagissez

Une cérémonie a été organisée, hier, à l’ambassade des Etats-Unis à Alger en l’honneur de l’équipe de Jijel qui va se déplacer dès demain à New York pour représenter l’Algérie à la finale mondiale de la Danone Nations Cup (DNC), qui aura lieu du 21 au 24 septembre.

Les 12 garçons âgés entre 10 et 12 ans (la DNC est destinés aux enfants de cette tranche d’âge) de cette équipe de Jijel – une équipe du club de la Sûreté nationale de cette wilaya, faut-il préciser – qui ont remporté le tournoi national ont bénéficié de «deux stages de remise en forme footballistique d’une durée globale de 10 jours à Jijel, puis à Alger», a indiqué Danone dans un communiqué. A cet effet, François Lacombe, directeur général de Danone Djurdjura Algérie (DDA), a été heureux d’annoncer que «la DNC fête aujourd’hui ses 15 ans de présence en Algérie». Il a tenu à signaler que le tournoi national profite annuellement à près de 100 000 enfants. Ce qui fait un total de 1,5 million de jeunes depuis son lancement. Le directeur technique du tournoi, Boualem Laroum, a insisté, pour sa part, sur le fait que la DNC a beaucoup plus un rôle «sociétal». D’après lui, le plus important est d’offrir aux enfants de cette tranche d’âge (10- 12 ans), vu qu’ils ne sont pas pris en charge par le système de compétition national, la possibilité de jouer des matchs dans un cadre organi-sé. Celui-ci a indiqué, dans ce sens, que les clubs nationaux de football accordent peu d’intérêt à la prospection, puisque rares sont ceux qui se manifestent. Il citera, à titre d’exception, le Paradou AC qui a «recruté» six enfants de l’équipe qui a remporté le tournoi national en 2014. Par ailleurs, comme pour dire que le niveau de la DNC est assez bon, M. Laroum a indiqué que des joueurs comme Attal, Chita et Salhi avaient pris part par le passé à la DNC.