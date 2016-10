Daniel Bennett serait-il devenu malhonnête ?

Réagissez

Depuis la désignation de l’arbitre sud-africain Daniel Bennett pour la direction de la grande «explication» de ce premier round devant opposer l’Algérie au Cameroun, prévu le 9 octobre courant à Blida, qui est classée par la FIFA comme match à haut risque, cette 1re journée de la phase des poules des éliminatoires de la Coupe du monde devant se dérouler en Russie en 2018, et les commentaires sur la place médiatique le concernant d’une manière impertinente ne cessent, à l’approche du match, d’affluer avec une courbe ascendante. Arbitre FIFA depuis 2003, ce qui lui vaut 13 années de pratique de haut niveau incontestable, né en 1976 à Johannesburg, donc il a 40 ans, pas 45 ans (l’âge limite de pratique arbitrale à l’échelle internationale) comme avancé par plusieurs commentaires inexplicablement défavorables.

Concernant son arbitrage, il jouissait en Algérie et jusqu’à preuve du contraire d’une bonne image pour avoir dirigé plusieurs fois notre équipe nationale ainsi que nos clubs engagés dans les différentes compétitions continentales sans le moindre scandale. Son absence (fort remarquée) au dernier conclave organisé par la CAF, en Egypte, initié aux fins d’évaluer les dispositions techniques et surtout physiques des arbitres désignés à l’orée des prochaines joutes, au demeurant très importantes, a aiguisé les craintes et provoqué chez certains la tourmente, les poussant à demander aux responsables de la FAF d’émettre des réserves par une récusation ou, à la limite, déposer chez qui de droit une plainte. Y a-t-il eu auparavant entre cet arbitre et l’Algérie footballistique un litige ? Pourquoi veut-on pousser les milliers de sportifs qui suivent l’actualité de l’EN au vertige ? A-t-on senti de sa part une résistance à être de connivence, pour qu’on émette aujourd’hui des doutes sur sa probité et sa compétence ? La manigance a la peau dure, ce qui pose ces questions de «conscience» avec persistance.