Les cyclistes Yahiat Khelfat et le junior Hamza Boubzar, de l’ES Jijel, se sont imposés au dans la course organisée dans la ville d’Akbou, à l’occasion des festivités du 1er Novembre. Cet événement fort réussi a vu également la participation des jeunes cyclistes des catégories des benjamins, des minimes et des cadets. Les frais de déplacement des participants étaient à la charge des organisateurs.