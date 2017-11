Réagissez

Le coureur algérien Islam Mansouri du Club Sovac a remporté, hier, la troisième étape du Grand Prix international de cycliste d’Alger, alors que le maillot jaune de leader est revenu à Abdellah Benyoucef du GS Pétroliers.

A l’issue d’une course entre Birtouta-Tipasa-Birtouta, sur une distance de 135 km, Islam Mansouri a franchi la ligne d’arrivée dans le temps de 3h06’36’’, devant Abdellah Benyoucef du GS Pétroliers et le Marocain Essaïd Abelouache, crédités du même temps. L’Algérien Abdellah Benyoucef du GSP a endossé le maillot jaune de leader, alors que le maillot vert du meilleur sprinteur est revenu au Marocain Abdellah Hida. Le maillot à pois du meilleur grimpeur est revenu à l’Algérien Abderaouf Bengayou de l’Atlas Blidéen, alors que Hamza Yacine du GSP a gardé le maillot blanc du meilleur espoir.

La commission technique a attribué le maillot rouge du coureur le plus combatif au Marocain Saber Lahcen. Dés le début de la course marquée par deux sprints intermédiaires et trois cols de deuxième catégorie, plusieurs tentatives d’échappée ont été l’œuvre des coureurs du GS Pétroliers, mais sans pour autant arriver à prendre le large sur le peloton, contrôlé par les coéquipiers du maillot jaune, Bouzidi Mohamed.

Après avoir passé le premier sprint situé à Bousmail (34 km), remporté par l’Algérien Hamza Yacine du GSP, le peloton s’est éparpillé en petits groupes dans la montée de Kandouri, un col de 2e catégorie qui a coûté cher au maillot jaune Bouzidi, victime d’une crevaison dans la descente. Les coureurs du GS Pétroliers et du Club Sovac ont accentué leur avance dans la montée des trois fermes (col de 2e catégorie), remportée par Benyoucef Abdellah (GSP) et Bengayou Abderaouf de l’Atlas Blidéen.

La troisième difficulté de la journée, située au Tombeau de la chrétienne, a offert le meilleur spectacle aux amateurs de la petite reine, avec une montée de 4 kilomètres, dont le sommet a été disputé autour du site archéologique de Tipasa, un patrimoine national classé par l’Unesco. A la sortie de Tipasa, un groupe de huit coureurs, dont trois Algériens du Club Sovac et Azzedine Lagab du GS Pétroliers, ont pris les devants de la course, arrivant à prendre jusqu’à 3 minutes d’avance sur le peloton avant de disputer l’arrivée au centre-ville de Birtouta. La quatrième et dernière étape du Grand Prix international de cycliste d’Alger se déroulera aujourd’hui à Rouiba (Alger), sous forme d’un circuit de 112,5 km (22,5 km x 5 tours).