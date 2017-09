Cyclisme : Dopage Cinq Algériens contrôlés positifs

Réagissez

Un autre scandale de dopage secoue le sport algérien. En effet, cinq cyclistes algériens ont été contrôlés positifs lors d’une compétition nationale qui s’est déroulée le 21 juillet dernier à Batna.

Le contrôle a été effectué par la Commission nationale antidopage (CNAD). C’est une première dans les annales où cinq sportifs algériens de la même discipline ont eu recours aux substances interdites. Pour l’heure, on ignore le produit dopant qui a été trouvé dans les urines de ces jeunes cyclistes, dont certains sont actuellement en stage de préparation en Espagne. Après cette affaire de dopage sans précédent, les services de la sûreté de la wilaya auraient déclenché selon nos sources une enquête pour débusquer la «filière de dopage» en Algérie. De son côté, la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) s’est abstenue de commenter cette affaire qui a eu l’effet d’une bombe. Le fléau du dopage en Algérie qui n’est pas criminalisé est une réalité. Ce énième scandale de dopage en Algérie n’est guère une surprise. On se demande s’il n’y a pas un rapport étroit ente les athlètes (athlétisme) et les cyclistes dans la mesure où ces deux sports individuels ont enregistré plus de cas de dopage par rapport au football. Pour rappel, il y a deux ans (2015), le cycliste algérien Hichem Chabane a été contrôlé positif à l’EPO, lors du Grand Tour d’Algérie (GTAC). Il est le premier sportif algérien à avoir écopé de 4 ans de suspension.