CSC : Un penalty, un but, et puis c’est tout

Le CS Constantine a enregistré sa deuxième victoire de la saison, vendredi dernier, en battant difficilement l’USM Bel Abbès. La première période s’est distinguée par un niveau technique très moyen avec, d’un côté, des locaux timorés et manquant terriblement d’inspiration, et de l’autre, une équipe collectivement supérieure, mais jouant parcimonieusement l’attaque. Ainsi, pendant la majeure partie du temps, les joueurs des deux camps se sont contentés de tirs de loin, avant que Khali ne commette une faute sur Cissé en pleine surface de réparation, et que ce dernier, se chargeant d’exécuter lui-même la sentence, ne donne l’avance à ses coéquipiers (43’). A la reprise, les protégés de Cherif El Ouazzani, croyant en leurs chances, tenteront de renverser la vapeur, notamment par l’intermédiaire de Bouguelmouna, Zouari et Belahouel. Face au risque d’un retour de l’USMBA, le coach Amrani a préféré fermer le jeu, en recourant notamment à l’incorporation du défenseur Benayada à la place de l’ailier Belkhir, et la rencontre s’est terminée à l’avantage des Vert et Noir lesquels ont vu s’ajouter trois précieux points dans leur escarcelle.