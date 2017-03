Réagissez

Les poulains de Abdelkader Amrani, tout auréolés du récent succès obtenu face au CR Belouizdad, sont à pied d’œuvre depuis hier à Chlef, en attendant de rejoindre demain après-midi Relizane, avant d’affronter le Rapid local, également en délicatesse en championnat pour le compte de la 23e journée du championnat de Ligue 1.

Pour cette joute, capitale à bien des égards, l’entraîneur des Vert et Noir du CS Constantine devrait pouvoir compter sur le latéral gauche Walid Bencherifa, de retour de blessure, lequel a réintégré l’effectif et montré de bonnes dispositions lors des séances d’entraînement. De son côté, le défenseur Benayada, qui vient également de reprendre avec le groupe, pourra pallier l’absence de Bahri sur le flanc droit, ce qui devrait donner plus de consistance au compartiment défensif.

Devant, les regards seront braqués sur le remuant Belamaïri, auteur des deux buts face au CRB et en qui les supporters fondent beaucoup d’espoirs ; le temps étant venu de grappiller des points à l’extérieur, histoire d’être à l’abri de la relégation. Par ailleurs, le milieu offensif et ancien international, Mourad Meghni, a été invité par les dirigeants à discuter de son avenir au sein du club. Selon certaines indiscrétions, l’administration aurait proposer au joueur une résiliation à l’amiable du contrat le liant au CSC, et ce, en raison des blessures à répétition dont il a été victime depuis son arrivée, la dernière en date l’ayant éloigné des terrains pendant 6 semaines.