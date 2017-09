CSC – MCA : Casoni exige la victoire

Réagissez

Les Algérois à Constantine pour un nouveau départ

Après la désillusion en Coupe de la CAF, suite à l’élimination de samedi dernier aux portes du carré d’as, le Mouloudia d’Alger replongera dans l’ambiance de la compétition nationale, ce week-end, à l’occasion de ce déplacement à Constantine pour y affronter le CSC, en match de la 5e journée du championnat.

Reprenant le travail mardi matin, à Ain Benian, en prévision de cette affiche, moins de 24 heures après leur retour de Tunis, le coach français a dû insister sur la récupération et surtout sur le plan psychologique pour remobiliser ses poulains, toujours affectés par cette élimination en Coupe d’Afrique, dans l’espoir de prendre un nouveau départ.

Une nécessité même pour les Mouloudéens qui ont entamé assez mal le championnat, en enregistrant une seule victoire, contre deux faux pas à Alger face au CRB et l’ESS, comptabilisant quatre points seulement en trois journée et une 10e place au classement. Faisant du championnat un de leurs objectifs cette saison, les Algérois devront donc impérativement réaliser un bon résultat à Constantine, même si leur mission ne sera pas de tout repos, devant une équipe du CSC qui les attend de pied ferme et qui compte bien préserver sa place sur le podium.

C’est à cet effet que le coach a insisté auprès de ses poulains sur la nécessité de tourner la page de l’aventure africaine et de se focaliser sur ce choc, allant jusqu’à exiger une victoire, seule alternative de se remettre sur les rails en championnat, selon le technicien. Côté effectif, exception faite du jeune Cherif El Ouazzani, qui souffre du genou, l’entraîneur disposera de l’ensemble de ses joueurs.