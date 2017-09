CSC : L’affaire Benhadj en voie de règlement

Réagissez

L’affaire opposant l’ancien attaquant Rédha Benhadj à la SSPA CS Constantine est en voie d’être résolue, les dirigeants s’étant finalement décidés à payer au joueur la somme qu’il réclame, à savoir 1 milliard 296 millions, et ce, après que le Tribunal sportif international ait statué sur sa demande de dédommagement pour rupture de contrat abusive. Sur un autre plan, l’entraîneur Amrani est en train de préparer ses joueurs pour le match de la 3e journée du championnat de Ligue 1 prévu vendredi au stade Chahid Hamlaoui face à l’USM Bel Abbès.

Il faut dire qu’après une victoire arrachée haut la main face au NA Hussein Dey, en ouverture du championnat, les camarades de Yacine Bezzaz ont calé lors de leur confrontation face au DRB Tadjenanet au stade Lahoua Smaïl, laquelle a tourné à l’avantage des locaux, sur deux actions d’école à la demi-heure de jeu. Si le coach avait procédé, assez rapidement, au changement du latéral droit Bahri, auteur d’un début de saison en demi-teinte, la responsabilité de celui-ci n’est pas pour autant engagée sur les deux réalisations des attaquants tadjenanetis, lesquels ont profité du manque de cohésion au sein de la charnière centrale composée de Zaâlani, Aroussi et Benayada. Derrière, Limane a vraisemblablement raté se chance d’être à nouveau titularisé face à l’USM Bel Abbès, et l’on devrait revoir le gardien international Rahmani dans les bois dès vendredi. En attaque, et malgré les bonnes dispositions montrées par Bezzaz, Belamaïri et Cissé, il n’en demeure pas moins que la production d’ensemble reste en deçà des attentes des dirigeants et du public clubiste.

Quoi qu’il en soit, cette défaite, aussi sévère soit-elle, devrait permettre à Amrani de corriger le tir afin que l’équipe joue dorénavant à son véritable niveau.