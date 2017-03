Réagissez

Pour la rencontre qui doit l’opposer aujourd’hui au CR Belouizdad, le club du Vieux rocher se trouve plus que jamais dos au mur tant sa situation au classement ne permet aucune autre contre-performance à domicile, et ce, sous peine de prendre un ticket direct pour la L2. C’est dans cette optique que l’administration clubiste a décidé d’octroyer une prime de victoire de 10 millions de centimes, ce qui est une première pour un match se déroulant à Hamlaoui. Cependant, la tâche face aux gars de Laâqiba ne sera pas aisée. En effet, l’entraineur Amrani devra composer sans Bezzaz, Kouadio et Benayada, blessés, de même qu’il devra se passer des services du défenseur Bencherifa, l’une des valeurs les plus sûres de l’équipe. Ainsi, seront probablement alignés Zerara, Bahri, Mazari et Zaâlani en défense, Gharbi, Seddiki et Tayeb au milieu, et Belkhir, Belamaïri et Aoudia en attaque. Il est à noter que, pour en finir avec la malédiction des penalties ratés, le staff technique a chargé Belkhir et le joker Rebih de les tirer.