CSC : A Alger en conquérants

Réagissez

Après avoir terrassé l’Entente de Sétif, le poursuivant immédiat au classement, les Constantinois, auront à en découdre aujourd’hui avec une autre redoutable équipe, le CR Belouizdad, troisième du championnat de L1, invaincu jusqu’ici.

C’est hier matin que la délégation clubiste s’est envolée vers la capitale, en présence de dizaines de supporters qui ont tenu à encourager Abid et ses camarades de ramener un résultat positif du stade du 20 Août, et ce afin de pouvoir conserver la place de leader acquise il y a deux journées.

À cet impératif s’ajoute le calendrier favorable du CSC qui aura à recevoir deux fois de suite au stade Hamlaoui (l’OM puis la JSS), ce qui devrait permettre aux Vert et Noir de prendre une sérieuse option pour le titre de champion d’hiver. Côté effectif, le coach Abdelkader Amrani ne devrait remanier que très légèrement le onze aligné face à l’ESS, en sacrifiant Bezzaz ou Belkhir, et en incorporant le milieu défensif Sylla. Devant le portier Rahmani, Bencherifa, Aroussi, Zaâlani et Benayada seront probablement reconduits, de même que Zerara et Lamri en milieu de terrain, ainsi que la paire Cissé-Abid à la pointe de l’attaque.

Cependant, les craintes de l’entraîneur concernent surtout l’état physique de ses joueurs, et ce, après la grande débauche d’énergie à l’origine de l’exploit réalisé contre les Sétifiens (deux buts dans les deux dernières minutes de jeu). En face, les gars de Laâqiba ont aussi fourni beaucoup d’efforts face à Médéa, ce qui devrait permettre d’équilibrer les débats. Par ailleurs, le club a écopé, de la part de la Commission de discipline de la LFP, d’une mise en garde assortie d’une amende de 10 millions de DA, et ce pour jet de projectiles, ce qui fait planer la menace du huis clos à la moindre incartade à Hamlaoui.