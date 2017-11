CSC 4 - JSS 2 : Le leader irrésistible

Réagissez

Le CSC consolide sa première place en creusant...

En recevant la JS Saoura, deuxième du classement, les camarades du capitaine Walid Bencherifa n’aspiraient qu’à garder les trois points à la maison. Cependant, et bien qu’ayant fait illusion aux premières minutes de jeu, notamment sur un coup franc de Bourdim repoussé difficilement par Rahmani, l’équipe visiteuse, dans un jour sans, se verra laminer par un CSC inspiré, imaginatif, ayant visiblement retrouvé ses repères sur la pelouse de Hamlaoui. C’est sur le flanc gauche que seront marqués les trois premiers buts : les deux premiers par Abid, respectivement à la 14’, de la tête, et à la 21’ du plat du pied, sur deux centres millimétrés de Belkheir, et le troisième par le défenseur Madani qui détourne dans les bois de son gardien un corner botté par le même Belkheir. Devant un adversaire complètement groggy, les protégés de Abdelkader Amrani multiplient les attaques.

Et c’est tout naturellement qu’ils parviennent à corser l’addition par l’intermédiaire de Lamri qui, suite à une longue passe de Aroussi, réussit à lober l’infortuné Boukacem. La riposte des Vert et Or n’aura lieu qu’en seconde période, avec un but de Saâd qui, bien servi dans la surface de réparation, efface un défenseur et crucifie, du bout du pied, l’international Rahmani (50’). A la 75’, c’est au tour de Yahia Cherif, qui avait déjà tenté de marquer de loin lors du premier half (26’, 43’), de battre le goal constantinois d’une frappe pure des 20 mètres. En face, malgré l’incorporation du virevoltant Belamaïri, les locaux, à court physiquement, peinent à retrouver leur niveau de la première demi-heure de la rencontre. Devant le réveil des coéquipiers de Bousmaha, le coach tlemcénien préfère jouer l’assurance et remplace Rebih par l’arrière Benayada. Le reste de la partie n’apportera pas de changement au tableau d’affichage, et les Clubistes, irrésistibles, confirmeront leur rang de leader.