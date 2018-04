CSC 2 – USMA 1 : Un grand pas vers le sacre

Réagissez

Face à une équipe de l’USMA bien en jambes, le leader a eu toutes les peines du monde à se défaire d’un adversaire des plus entêtants.

La domination durant la première période a été usmiste, les camarades de Benayada, tétanisés par l’enjeu et l’absence de Bencherifa et Zerara, n’étant à aucun moment parvenus à hisser leur niveau de jeu, et c’est tout naturellement que les occasions les plus franches de scorer ont été du côté des visiteurs.

Ala 38’, Abdellaoui est expulsé suite à l’agression commise sur Zaâlani, mais la physionomie du match ne change pas pour autant, et les locaux, en manque cruel d’inspiration – malgré quelques éclairs du revenant Belameiri – ont continué d’abuser de bien inoffensives balles longues, et ce, jusqu’à ce que l’arbitre Bouzerar siffle la mi-temps.

Quelques minutes à peine après la reprise, les clubistes ont été cueillis à froid par Darfalou, dont le raid a été ponctué par un but (50’), mais la joie des gars de Soustara n’a duré qu’une minute, et c’est le malheureux Cherifi qui, voulant couper un centre de Benayada et sous la pression de Belameiri, a crucifié ses coéquipiers. Les poulains de Abdelkader Amrani ont tenté d’ajouter un deuxième but, mais tour à tour, Belkheir et Abid ont échoué devant les bois adverses.

En face, c’est encore une fois Darfalou qui a failli, de la tête, corser le score, à la suite d’un corner botté par Meftah (78’). A la 87’, Benguit a été expulsé à son tour, manifestement pour avoir proféré des insultes au referee, et les Usmistes se sont retrouvés à 9 joueurs sur le terrain, ce qui a eu pour effet de motiver les locaux à tout donner afin de décrocher la victoire.

Ce n’est finalement qu’à la 92’ que Belameiri, bien servi par Zerara, est parvenu d’une tête rageuse à tromper Zemmamouche et à plonger le stade Hamlaoui dans une joie folle. Le CSC avec ses six points d’avance au classement sur le MCA est désormais en pole position pour décrocher le titre.