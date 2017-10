CSC 2 – ESS 1 : Abid et Aroussi sauvent le leader

Réagissez

La première mi-temps a vu des locaux essayant de partir bas et construire le jeu, préférentiellement sur le flanc droit, par l’intermédiaire de l’offensif Bencherifa.

En face, Khiereddine Madoui a préféré densifier son milieu de terrain, et opérer par contre-attaques, en comptant sur la vitesse et la technique du trio Djabou, Bakir et Haddouche. Cependant, le marquage strict des Sétifiens sur Abid et Cissé n’a pas permis aux attaquants constantinois de finaliser les actions menées par leurs camarades, et c’est en bonne logique que les deux équipes rejoindront leurs vestiaires sans marquer. À peine dix minutes après la reprise, l’arrière clubiste Benayada détourne dans ses bois une passe de Bakir et trompe Rahmani. Malgré ce but marqué contre le cours du jeu, les Constantinois vont redoubler d’efforts, et revenir dans un premier temps au score par l’intermédiaire d’Abid, lequel profitera d’un mauvais contrôle de Zeghba (88e), avant que Aroussi ne porte l’estocade à une Entente groggy, et ce d’un tir des 18 mètres (90+1e).