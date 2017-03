CSC 2 - CRB 1 : Belamaïri assure l’essentiel

Réagissez

Stade Hamlaoui (Constantine)

Arbitres : Boukhalfa, Zerhouni et Benali

Buts : Belamaïri 15’, 21’ (CSC) - Hamia 89’ (CRB)

CSC : Si Mohamed, Bahri (Cherfa 28’), Zerara, Zaâlani, Mazari, Gharbi, Sameur, Rebih (Belkhir 85’), Taïb (Seddiki 65’), Belamaïri, Aoudia

Entr. : Amrani

CRB : Salhi, Naâmani, Hamia, Draoui, Belaïli, Lamhene (Lakroum 55’), Nemdil, Khoudi, Tariket, Yahia Cherif (Bettouche 84’), Saïlaâ (Aribi 26’)

Entr. : Badou

Pour la confrontation capitale les ayant opposés aux gars de Laâqiba, les poulains de Abdelkader Amrani ont sorti le match qu’il fallait, grandement aidés en cela par le but précoce de Belamaïri qui est parvenu à tromper Salhi d’une tête lobée, et ce, suite à une transversale faussement anodine de Taïb (16’).

Le même joueur récidive 7 minutes plus tard, lancé cette fois-ci par Rebih, il bat une seconde fois, toujours de la tête, le malheureux gardien belcourtois. Les locaux se permettent même le luxe de rater des buts tout faits, notamment par l’intermédiaire des mêmes Belamaïri (33’) et Rebih (34’). La sortie sur blessure du latéral droit Bahri, à la demi-heure, de même que l’incorporation d’Aribi à la place de l’inexpérimenté Sailaa, font le plus grand bien au CRB, qui domine les débats tout au long du second half, domination qui est couronnée par un but de Hamia à la 89’, tandis qu’en face, les coéquipiers de Si Mohamed se contentent de gérer leur avantage avec le sentiment du devoir accompli. Il est à noter que malgré l’enjeu, l’arbitre Boukhalfa n’a pas eu à user de ses cartons, ce qui est extrêmement rare, voire inédit, dans nos championnats.