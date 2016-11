Réagissez

Stade Chahid Hamlaoui (Constantine)

Arbitres : Sakhraoui, Selaoudji, Hadji

Averts : Baitèche (CSC), Kherbache (ASMO)

Buts : Belamaïri 79’, 87’ (CSC), Mesmoudi 90’ (ASMO)

CSC : Si Mohammed, Bahri, Bencherifa, Zaâlani, Benayada, Sameur, Gharbi, Baïtèche (Tayeb 64’), Bezzaz (Kouadiou 73’), Belkhir, Aoudia (Belamaïri 55’)

Entr. : Vicario

ASMO : Dahmane, Barka, Haddad (Boubakour 84’), Kherbache, Baleh, Seddik, El Ghomari, Belalem, Berradja, Tchikou, Mesmoudi

Entr. : Henkouche

La rencontre ayant opposé le CSC au club de M’dina J’dida n’a valu que par ses dix dernières minutes, qui ont vu l’inscription de pas moins de trois buts. A la 79’, le remplaçant Belamaïri efface un défenseur et bat, d’un puissant tir, Dahmane, avant de récidiver huit minutes plus tard, servi par un autre remplaçant, Kouadiou, qui avait chipé le cuir à l’infortuné portier asmiste. Dans l’ultime minute de jeu, l’Oranais Mesmoudi sauve l’honneur de son équipe d’une jolie talonnade. Coaching gagnant donc pour l’entraîneur Vicario, qui permet aux Vert et Noir de se consoler de leur médiocre parcours en championnat.