CSC 1 - MCO 0 : Sur un éclair de Abid

Abid a encore frappé en inscrivant son 9e but de la saison

Stade Hamlaoui, affluence nombreuse.

Arbitres : Boukouassa, Slimani, Abane

Averts : Abid (CSC). Sebbah (MCO)

Buts : Abid (58’) (CSC)

CSC : Rahmani, Khadir, Benayada, Aroussi, Zaâlani, Sylla, Belkheir (Bezzaz 79’), Lamri, Abid, Dehar (Zerara 46’), Rebih (Cissé 90 + 1’)

Entr. : Amrani

MCO : Natèche, Toumi (Ferifer 89’), Ouchène, Gharbi, Lamali (Souibaâ 71’), Aouad (Saïd 84’), Bentiba, Bendjelloul, Sebbah, Heriat, Mekkaoui

Entr. : Bouakkaz

Visiblement sous pression après le succès retentissant de leur concurrent immédiat, la JSS, face à l’USMA à Bologhine, les protégés d’Abdelakader Amrani ont effectué une première mi-temps frileuse, après avoir fait illusion durant quelques minutes, notamment par l’intermédiaire de Lamri, dont le tir passe à côté des bois de Natèche, ou encore de la tête décroisée de Dehar. À la demi-heure de jeu, Bendjelloul, du côté des visiteurs, et à la suite d’un coup franc des 20 m, récupère la balle dans la surface de réparation et tente sa chance, mais un Rahmani des grands jours veillait au grain.

À partir de cet instant, les Hamraoua vont reprendre confiance, et littéralement assiéger les buts clubistes, manquant à plusieurs reprises d’ouvrir le score. En face, les Constantinois auront toutes les peines du monde à contrer les attaques adverses, d’autant plus que Sylla, de retour de sélection, se trouvait en piètre forme.

Au retour des vestiaires, le coach constantinois opère un changement qui va s’avérer, par la suite, salutaire pour le vieux club : l’attaquant Dehar est remplacé par l’expérimenté milieu défensif Zerara, et avec un entrejeu densifié, les locaux vont reprendre les choses en main, et littéralement mettre le feu dans la surface du gardien oranais. Ce retour dans le match sera concrétisé à la 58’ par l’inévitable Abid, qui reprend, de l’extérieur du pied droit, un centre millimétré de Belkheir. Les Oranais ne baisseront pas les bras, et se créeront d’autres occasions nettes, à l’image du coup franc de Heriat, détourné par un défenseur clubiste, lequel a failli tromper Rahmani (66’), mais les locaux parviendront quand même à préserver leur précieux acquis.