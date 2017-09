CSC 1 – MCA 0 : Coaching gagnant pour Amrani

Réagissez

Stade Hamlaoui, affluence nombreuse

Arbitres : Saïdi, Bourechou, Hadj Saïd

But : Abid (71’) CSC

Averts. : Demmou (69’) Amada (81’) (MCA)

CSC : Rahmani, Khadir (Abid 64’), Lamri, Benayada, Zaâlani, Aroussi, Sylla, Zerara, Cissé, Bezzaz (Rebih 46’), Belkheir (Kebbal 84’)

Entr. : Amrani

MCA : Chaouchi, Azzi, Hachoud, Bouhenna, Demmou, Karaoui (Mansouri 76’), Amada, Bendebka, Nekkache (Ammachi 82’), Imenger (Seguer 76’), Benabbas

Entr. : Casoni

La première période a été fortement disputée, aussi bien du côté des locaux que des protégés de Casoni qui ont été les premiers à ouvrir les hostilités avec Hachoud qui, bien embusqué au second poteau, a obligé le gardien Rahmani à étaler toute sa classe dès la 4’. A la 19’, Bouhenna, détournant de la tête un coup franc de Zerara, faillit tromper son gardien, une faute que le défenseur algérois tentera de corriger deux minutes plus tard par un retourné acrobatique sorti en corner par l’arrière-garde clubiste. Les vingt dernières minutes de cette mi-temps furent dominées par les poulains d’Amrani, lesquels se permirent le luxe de rater un but tout fait, et ce, après que le tir de Bezzaz ait trouvé sur sa trajectoire le portier adverse (27’). A la reprise, les raids des camarades de Sylla continuèrent à la même cadence, et c’est tout naturellement qu’ils ouvrirent la marque par l’intermédiaire des deux remplaçants que le coach tlemcénien a incorporés en ce second half, Rebih, à l’origine de la passe, et Abid qui, d’une tête piquée, a marqué son premier but de la saison, et permis à son équipe d’engranger trois précieux points.