CSC 0 - JSK 1 : Les Canaris gagnent enfin

Stade Chahid Hamlaoui (Constantine)

Arbitres : Boukouassa, Bourouba, Tazerout

Averts. : Herbache, Ferhani (JSK) ; Aoudia (CSC)

Buts : Boulaouidat 93’ (JSK)

CSC : Ghoul, Bahri, Bencherifa, Benayada, Chorfa, Zerara (Bezzaz 77’), Guirabis, Belkhir (Sameur 87’), Aoudia, Meghni (Kouadiou 71’), Belamaïri

Entr. : Bousaâda

JSK : Asselah, Ferhani, Redouani, Berchiche, Rial, Yettou, Raïah, Herbache (Djerrar 64’), Belkablia (Boulaouidat 85’), Mebarki, Ziaya

Entr. : Hidouci

Après un début de match prudent de la part des joueurs des deux équipes, le jeu s’est quelque peu animé, mais l’illusion a duré juste le temps d’un raid infructueux de Aoudia dans le camp kabyle (20’). Finalement, cette première manche ne s’emballera qu’à partir de la 35’, où on a enregistré deux occasions nettes de scorer : la première, à l’actif de Aoudia, dont la tête piquée a trouvé sur sa trajectoire Asselah, et la seconde, quand Ziaya, pourtant idéalement placé, écrase un peu trop sa frappe, permettant à Ghoul de cueillir le cuir sans trop de mal (40’).

Au retour des vestiaires, ce sont les locaux qui prennent d’emblée les choses en main, mais les attaques menées par Meghni, Belamaïri et Aoudia, s’opérant souvent dans le désordre, s’avèrent inefficaces. De leur côté, les camarades de Rial, tout en se contentant de gérer le score, trouvent le moyen d’inquiéter leurs adversaires du jour, notamment par l’intermédiaire de Mebarki (73’), Ziaya (74’), et Rial, dont le coup franc, magistral, est allé s’écraser sur la transversale de Ghoul (84’). Et c’est le remplaçant Boulaouidat, concluant une contre-attaque foudroyante dans les arrêts de jeu, qui parvient à marquer l’unique but de la rencontre.