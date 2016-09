Réagissez

Saïd Allik a été réélu, dimanche, pour un nouveau mandat olympique de 4 ans à la tête du club sportif amateur (CSA) USM Alger.

Seul candidat à sa propre succession, il a bénéficié de la confiance des membres de l’assemblée générale pour diriger l’association au cours des quatre prochaines années. Le CSA/USMA compte quatre sections (basket-ball, judo, natation, water-polo) qui sont performantes à l’échelle nationale et comptent plus de 1000 athlètes.

Commentant sa réélection, Saïd Allik indique : «Ma réélection est une marque de confiance, de reconnaissance, d’estime de la part des membres de l’assemblée pour le grand travail d’équipe accompli au profit de notre association et de nos athlètes. C’est une lourde responsabilité qui m’a été confiée et comme toujours je tâcherai d’être à la hauteur de la confiance que l’assemblée me témoigne. Je suis à la tête du CSA/USMA depuis1993.

Je n’ai ménagé ni mes efforts, ni ma santé, ni ma vie de famille pour servir loyalement l’USMA. Il en sera ainsi au cours de ce mandat qui a débuté dimanche dernier.» Saïd Allik a été à l’origine, avec d’autres compagnons, des succès sportifs du club au cours des deux dernières décennies.