CSA/JSMB : Kheyari, l’unique candidat

La commission de recueil de candidatures installée lors de la tenue de l’AG ordinaire la semaine écoulée en prévision de l’AG extraordinaire du CSA/JSMB, qui se tiendra demain, a enregistré une seule candidature jusqu’à hier. Il s’agit de celle du président des jeunes catégories, Lamine Kheyari, qui a déposé officiellement sa candidature pour remplacer Zahir Guellati, qui a démissionné de son poste à la fin de la saison écoulée et entérinée par l’AG le 27 août. De ce fait, le dernier délai de dépôt des dossiers est fixé pour aujourd’hui.

Sur un autre volet, la formation béjaouie a repris le chemin des entraînements hier, et ce, afin de se préparer pour le rendez-vous de ce week-end devant le CRB Aïn Fekroun, comptant pour la 2e journée du championnat de Ligue 2. Le staff technique devrait procéder aux réglages nécessaires et trouver de nouveaux mécanismes pour espérer une meilleure réaction pour la suite du parcours et décrocher le premier succès de la saison.