C’est dimanche dernier que s’est tenue l’AG élective du CSA/JSMB au niveau du salon d’honneur du stade OPOW, en présence de la majorité des membres de l’AG, les représentants de la DJS ainsi que des supporters. Après vérification du quorum et des programmes des deux candidats, il a été procédé au vote à bulletins secrets et c’est ainsi que le candidat Belkacem Houassi a été élu nouveau président du CSA/JSMB en remportant 41 voix contre 28 pour l’autre candidat Amine Kheyari. Houassi va ainsi remplacer l’ex-président du CSA Zahir Guellati, qui a démissionné de son poste le 27 août dernier. Belkacem Houassi qui a déjà travaillé avec l’ex-président Berkati a déclaré : «Je tiens à remercier les membres de l’AG qui m’ont fait confiance et je tâcherai de donner un sang neuf, car les jeunes du club ont été abandonnés, en dépit du grand potentiel dont dispose la JSMB. Je travaillerai pour l’intérêt du club et je ne bloquerai personne, contrairement à certaines rumeurs. Je viens en rassembleur et je ne suis contre personne. Seul l’intérêt du club primera, et je vais constituer mon bureau prochainement.» Sur un autre volet, les Béjaouis ont repris le chemin des entraînements dimanche pour préparer le rendez-vous de ce week-end devant la formation de l’AS Aïn M’lila, comptant pour la quatrième journée du championnat. Un match amical est prévu ce matin devant la formation de SS Sidi Aïch, au stade de l’UMA.L. Hama