Réagissez

L’ancien international algérien Nadir Belhadj a signé un contrat de deux ans avec le club français CS Sedan (D3), a annoncé le club sur son site internet. C’est un juste retour au club pour l’ancien latéral gauche des Verts avec lequel il a évolué entre 2004 et 2007 avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Libre depuis son départ d’Al Sadd (D1 qatarie), Belhadj, le joueur au pied gauche magique, s’entraînait régulièrement avec Sedan avant de signer son contrat avec comme seul objectif d’aider l’équipe à retrouver la Ligue 2. Belhadj, rappelons-le, avait porté les couleurs nationales à 55 reprises et il a inscrit quatre buts avant de mettre fin à sa carrière internationale en 2012 et opter pour le championnat du Qatar.