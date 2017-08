Réagissez

L’attaquant de la JSK, Youcef Zerguine, a signé, quelques heures avant la fin du mercato d’été, un contrat de deux ans en faveur du CSC, ce qui porte le nombre de recrues de l’unique représentant de la wilaya 25 en championnat professionnel à dix.

C’est dire l’immense chantier qui attend le coach Abdelkader Amrani, en ce sens qu’il faudra énormément de travail, et surtout de la patience, afin que des automatismes se créent et que l’équipe trouve ses repères, l’objectif étant de renouer avec le beau jeu et les premières places du classement, minimum exigé par les supporters clubistes.

Le choix d’un avant-centre est loin d’être fortuit. En effet, lors des deux premiers matchs amicaux disputés en Tunisie, respectivement face à l’US Monastir et au MO Béjaïa, le transfuge du NAHD, Abid, en ne trouvant pas le chemin des filets adverses, n’a pas donné entière satisfaction au staff technique. Même chose pour le Malien Mokhtar Cissé, qui n’a pas montré grand-chose lors de la seconde rencontre, ce qui a motivé la demande expresse formulée par Amrani pour renforcer le compartiment offensif par un joueur évoluant dans l’axe.

Au registre des satisfactions, hormis le gardien international Rahmani, lequel se trouve actuellement en stage avec les locaux à Sidi Moussa, le remuant Benlaïmeri et le vétéran Rebbih semblent avoir retrouvé leurs marques, de même que Belkhir, lequel n’avait pas eu l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent l’année passée. Enfin, il est à signaler que le défenseur Cheurfa, dans l’impossibilité de trouver un accord à l’amiable avec les responsables concernant la résiliation de son contrat, a décidé de saisir la Commission de résolution des litiges (CRL) de la FAF afin d’être rétabli dans ses droits.

Le CSC affrontera aujourd’hui le CA Bizerte, avant de rentrer demain au pays et d’enchaîner trois jours plus tard avec le second stage d’intersaison, lequel doit se tenir à Blida.