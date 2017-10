Réagissez

C’est une équipe du CSC toute auréolée de la victoire ramenée de Biskra, face à l’Union locale, qui accueillera aujourd’hui dans son antre de Hamlaoui l’Entente sétifienne, deuxième du classement (ex aequo avec le CRB), à un point du nouveau leader constantinois.

Afin de garder la concentration du groupe à son maximum, l’entraîneur Abdelkader Amrani a fermé les entraînements au public et à la presse, de même qu’il a interdit à ses joueurs toute déclaration aux médias, et ce afin d’éviter toute pression supplémentaire à la veille d’un match aux allures de véritable test, l’adversaire, six fois champion lors des dix dernières années, n’étant plus à présenter.

Côté effectif, le coach clubiste devrait pouvoir compter sur l’ensemble de ses éléments, y compris Aroussi qui a reçu le feu vert du médecin du club afin de réintégrer le groupe, et également le milieu de terrain Tayeb, de retour sur les terrains après de longs mois de convalescence, et qui devrait offrir plus de possibilités de jeu en attaque.

Enfin, il est à noter qu’à la suite d’une demande formulée par les responsables du CSC, la LFP a procédé au changement de l’horaire du match (17 h 45), ce qui permettra sans doute aux milliers de supporters des Vert et Noir de rallier à temps le stade Hamlaoui et d’apporter leur soutien à leurs protégés.